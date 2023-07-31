البطولة العربية.. الرجاء يهزم الكويت ويتأهل مع الوحدة لربع النهائي (فيديو)
تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه 2/0 على منافسه الكويت الكويتي، اليوم الإثنين.
وبهذه النتيجة ضمن الرجاء التأهل إلى ربع النهائي مع الوحدة الإماراتي عن المجموعة الرابعة، بينما ودع شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي من دور المجموعات.
وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) انتهى الشوط الأول على التعادل السلبي قبل أن يسجل الرجاء هدفين في الشوط الثاني.
وتقدم الحسين رحيمي للرجاء في الدقيقة 52 بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز محمد زوريدة النتيجة في الدقيقة 63 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد الرجاء إلى 6 نقاط حيث فاز في الجولة الأولى 2/1 على شباب بلوزداد، ليتأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي مع الوحدة الإماراتي الذي حصد 6 نقاط أيضا بفوزه على الكويت وشباب بلوزداد.
وسيلعب الرجاء مع الوحدة يوم الخميس في الجولة الثالثة، وستحسم النتيجة هوية الفريق المتصدر والثاني.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.