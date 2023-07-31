البطولة العربية.. الرجاء يهزم الكويت ويتأهل مع الوحدة لربع النهائي (فيديو)

ورفع الفوز رصيد الرجاء إلى 6 نقاط حيث فاز في الجولة الأولى 2/1 على شباب بلوزداد، ليتأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي مع الوحدة الإماراتي الذي حصد 6 نقاط أيضا بفوزه على الكويت وشباب بلوزداد.

وسيلعب الرجاء مع الوحدة يوم الخميس في الجولة الثالثة، وستحسم النتيجة هوية الفريق المتصدر والثاني.

وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.