موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر

وكان سيتي انتزع التعادل 1-1 الأسبوع الماضي ذهاباً على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

إنتر ميلان بلغ هذا الدور على حساب ميلان جاره في المدينة، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2-0 و1-0.