موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر
أقصى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، ضيفه ريال مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق عليه برباعية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي، الأربعاء، على ملعب الاتحاد في مانشستر.
وكان سيتي انتزع التعادل 1-1 الأسبوع الماضي ذهاباً على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية.
وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب أتاتورك في إسطنبول.
إنتر ميلان بلغ هذا الدور على حساب ميلان جاره في المدينة، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2-0 و1-0.
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر
من المقرر أن تُلعب مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي يوم 10 يونيو المقبل على ملعب أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول التركية.
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا
تذاع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عبر شبكة " beIN Sports"، وحتى الآن سيتم بثها على قناة beIN Sports 1 HD Premium.