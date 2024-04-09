دجوكوفيتش يكسر رقم فيدرير ويعادل إنجاز نادال

حقق نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا إنجازا جديدا في مسيرته الملهمة في رياضة الكرة الصفراء وذلك بعدما استهل مشاركته في بطولة مونت كارلو للماسترز بالتأهل لدور الستة عشر عقب الفوز على الروسي رومان سافيولين بمجموعتين دون مقابل (6 ـ 1) و( 6 ـ 2) ليتأهل بسهولة إلى الدور الثالث في اليوم الثالث للبطولة.

ولم يجد دجوكوفيتش صعوبة في حسم المباراة ليعادل الرقم القياسي في عدد الانتصارات في المباريات الافتتاحية لبطولات الماسترز للتنس والذي كان بحوزة الإسباني رافائيل نادال برصيد 115 فوزا.

وبجانب معادلة رقم الماتادور الإسباني نادال، نجح دجوكوفيتش في تجاوز السويسري روجر فيدرير الذي يملك 114 انتصارا في مبارياته الافتتاحية ببطولات الماسترز.

ويراهن الصربي على لقب جديد في بطولات الماسترز (1000 نقطة) يدعم به رقمه المميز في التتويج بهذا الصنف من البطولات.

ويحمل نوفاك دجوكوفيتش الرقم القياسي لأكبر عدد من البطولات في دورات الماسترز برصيد 39 بطولة، بفارق ثلاثة ألقاب عن أقرب منافسيه الإسباني رافائيل نادال الذي توج بـ36 لقبا في بطولات الماسترز.

ويأتي السويسري روجر فيدرير في المركز الثالث برصيد 28 لقبا يليه الأمريكي أندريه أغاسي برصيد 17 لقبا.

ويعد دجوكوفيتش اللاعب الوحيد في تاريخ كرة المضرب الذي فاز بجميع بطولات الماسترز التسعة، فيما فاز بلقبين اثنين في مونت كارلو مقابل 11 لقبا بالتمام والكمال لنادال صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب مونت كارلو.