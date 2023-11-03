ترتيب الدوري السعودي.. ثنائية الهلال في شباك الفتح تقوده للابتعاد بالصدارة (فيديو)

وضع المهاجم الصربي الهلال في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية، بفضل ركلة جزاء.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد مراوغة رائعة للدفاع وتسديدة قوية في الشباك من مدى قريب.

وارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة من 12 مباراة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقفت الانتصارات المتتالية للفتح، بطل 2013، عند أربعة انتصارات في 12 مباراة، ليظل في المركز الرابع.