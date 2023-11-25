فوفانا يغادر ملعب مباراة النصر والأخدود غاضبًا بعد استبداله (فيديو)

وفاز النصر على ضيفه الأخدود 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وفي الشوط الثاني من المباراة قرر المدرب لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، استبدال فوفانا ونزول مارسيلو بروزوفيتش بدلا منه.

وبعد إجراء التبديل، خرج فوفانا من ملعب الأول بارك غاضبا في وجه مدربه.