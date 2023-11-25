فوفانا يغادر ملعب مباراة النصر والأخدود غاضبًا بعد استبداله (فيديو)
أثار سيكو فوفانا لاعب نادي النصر السعودي الجدل، بعدما أبدى غضبه تجاه مدربه خلال استبداله في مباراة فريقه ضد الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفاز النصر على ضيفه الأخدود 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وفي الشوط الثاني من المباراة قرر المدرب لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، استبدال فوفانا ونزول مارسيلو بروزوفيتش بدلا منه.
وبعد إجراء التبديل، خرج فوفانا من ملعب الأول بارك غاضبا في وجه مدربه.
واكتسح النصر ضيفه الأخدود 3-صفر، اليوم الجمعة، ليحقق انتصاره الخامس في آخر خمس مباريات خاضها بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ووصل النصر صاحب المركز الثاني للنقطة 34 متأخرا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر، الذي يواجه الحزم غدا السبت، فيما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة العاشرة في المركز 16.