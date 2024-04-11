الاتحاد يتلقى "دفعة كبيرة" قبل مباراة الهلال الحاسمة
تلقى نادي الاتحاد دفعة قوية قبيل مباراة الفريق أمام الهلال مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي.
ويشهد ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مواجهة مثيرة بين الاتحاد والهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية ونهائي كأس السوبر السعودي.
وتأهل الاتحاد لنهائي كأس السوبر بالفوز (2 ـ 1) على الوحدة، وسيلتقي في النهائي مع الهلال الذي تغلب بالنتيجة ذاتها على النصر في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي.
ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن المدافع الإيطالي لويز فيليبي أصبح جاهزًا لمواجهة الهلال بعد الاشتباه في إصابته أمام الوحدة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن فيليبي شارك في تدريب الأربعاء كاملًا، مطمئنًا الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الفريق.
وأكدت الصحيفة أن فيليبي تخلص من الإجهاد الذي هاجمه خلال مواجهة الوحدة، وأصبح جاهزًا للعب النهائي أمام الهلال.
وسبق أن التقى الهلال مع الاتحاد 4 مرات منذ بداية الموسم الحالي، الأولى يوم 1 سبتمبر الماضي في الدوري السعودي وتفوق الزعيم 4/3.
وفي الأول من مارس الماضي، كرر الهلال فوزه على الاتحاد مرة أخرى في دوري روشن بنتيجة 3/1.
وكان الصدام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتفوق الهلال على الاتحاد بهدفين دون رد، مرتين ذهابًا وإيابًا.