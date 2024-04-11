الاتحاد يتلقى "دفعة كبيرة" قبل مباراة الهلال الحاسمة

ويشهد ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مواجهة مثيرة بين الاتحاد والهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية ونهائي كأس السوبر السعودي.

وتأهل الاتحاد لنهائي كأس السوبر بالفوز (2 ـ 1) على الوحدة، وسيلتقي في النهائي مع الهلال الذي تغلب بالنتيجة ذاتها على النصر في المباراة الأخرى للدور نصف النهائي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن المدافع الإيطالي لويز فيليبي أصبح جاهزًا لمواجهة الهلال بعد الاشتباه في إصابته أمام الوحدة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن فيليبي شارك في تدريب الأربعاء كاملًا، مطمئنًا الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الفريق.

وأكدت الصحيفة أن فيليبي تخلص من الإجهاد الذي هاجمه خلال مواجهة الوحدة، وأصبح جاهزًا للعب النهائي أمام الهلال.