اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على يانغ أفريكانز بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية
اقترب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه خارج الديار على مستضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 2/1.
وعلى ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا قطع اتحاد العاصمة شوطا كبيرا للظفر بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفضل انتصاره خارج قواعده.
افتتح أيمن محيوس التسجيل لصالح اتحاد الجزائر في الدقيقة 32 من زمن اللقاء عن طريق رأسية رائعة.
واهتزّت شباك أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة عن طريق فيستون كالالا ماييلي، في الدقيقة الـ 82.
ولم يفرح الفريق التنزاني طويلا، حيث أعاد إسلام ميرلي الفريق الجزائري للمقدمة من مرة أخرى وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 84.
وأضاف الحكم 12 دقيقة وقتا بديلا للضّائع في الشوط الثاني.
وستُقام مباراة الإياب، يوم الأحد المقبل في الجزائر، على ملعب "5 جويلية".
الفريق الجزائري بحاجة إلى التعادل فقط من أجل إحراز اللقب أو الخسارة بهدف دون مقابل.