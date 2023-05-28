اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على يانغ أفريكانز بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وأضاف الحكم 12 دقيقة وقتا بديلا للضّائع في الشوط الثاني.

وستُقام مباراة الإياب، يوم الأحد المقبل في الجزائر، على ملعب "5 جويلية".

الفريق الجزائري بحاجة إلى التعادل فقط من أجل إحراز اللقب أو الخسارة بهدف دون مقابل.