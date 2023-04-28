فيورنتينا يضرب موعدًا مع إنتر ميلان بنهائي كأس إيطاليا بعد التعادل مع كريمونيزي

وصل فيورنتينا الفائز باللقب ست مرات، الذي تغلب على كريمونيزي في مباراة الذهاب بهدفين للمهاجمين آرثر كابرال ونيكولاس جونزاليس، إلى نهائي الكأس للمرة 11 والأولى منذ 2014.

لعب الفريقان بحذر في الشوط الأول الممل حيث سدد كل طرف مرة واحدة على المرمى.

وواصل فيورنتينا الاستحواذ على الكرة بشكل مريح بعد الاستراحة لكن دفاع كريمونيزي نجح في إحباط فرصه القليلة في تسجيل الأهداف.