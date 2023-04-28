فيورنتينا يضرب موعدًا مع إنتر ميلان بنهائي كأس إيطاليا بعد التعادل مع كريمونيزي
تعادل فيورنتينا دون أهداف مع كريمونيزي في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الخميس ليضرب موعدا مع إنتر ميلان في النهائي بعد فوزه 2-صفر في مجموع المباراتين.
وصل فيورنتينا الفائز باللقب ست مرات، الذي تغلب على كريمونيزي في مباراة الذهاب بهدفين للمهاجمين آرثر كابرال ونيكولاس جونزاليس، إلى نهائي الكأس للمرة 11 والأولى منذ 2014.
لعب الفريقان بحذر في الشوط الأول الممل حيث سدد كل طرف مرة واحدة على المرمى.
وواصل فيورنتينا الاستحواذ على الكرة بشكل مريح بعد الاستراحة لكن دفاع كريمونيزي نجح في إحباط فرصه القليلة في تسجيل الأهداف.
واستعاد الفريق الزائر الاستحواذ على الكرة قليلا مع نهاية المباراة لكنه افتقر إلى الجودة لقلب الطاولة.
وسيلتقي فيورنتينا مع إنتر في النهائي يوم 24 مايو أيار على الملعب الأولمبي بعد فوز فريق المدرب سيموني إنزاجي على يوفنتوس 1-صفر أمس الأربعاء ليحقق الفوز 2-1 في مجموع المباراتين.