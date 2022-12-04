أهداف مباراة فرنسا وبولندا (فيديو)

سجل أوليفيه جيرو أول هدف في مباراة منتخب بلاده فرنسا مع بولندا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد.

وجاء الهدف بعد تمريرة من كيليان مبابي لأوليفيه جيرو في الدقيقة 44 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، وضعها على يسار فويتشيك تشيزني حارس بولندا.