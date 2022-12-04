أهداف مباراة فرنسا وبولندا (فيديو)
سجل أوليفيه جيرو أول هدف في مباراة منتخب بلاده فرنسا مع بولندا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد.
وجاء الهدف بعد تمريرة من كيليان مبابي لأوليفيه جيرو في الدقيقة 44 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، وضعها على يسار فويتشيك تشيزني حارس بولندا.
وبهذا الهدف بات جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا.
وكان جيرو (36 عاما) يتقاسم الرقم القياسي مع تييري هنري بعدما سجل هدفين في الفوز 4/1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن جيرو سجل 52 هدفا في 117 مباراة دولية، في حين سجل تييري هنري 51 هدفا في 123 مباراة دولية.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فرنسا 1/0 على بولندا.
وسجل مبابي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 74 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفرنسا في الدقيقة 90+1.
ووقع روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لمنتخب بولندا في اللحظات الأخيرة من المباراة من علامة الجزاء.
وكانت المواجهة الوحيدة بين فرنسا وبولندا في كأس العالم لتحديد المركز الثالث في نسخة 1982 وفاز منتخب بولندا بنتيجة 3/2.
والفائز من مباراة فرنسا وبولندا سيلعب في دور الـ 8 مع الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال، التي تقام في وقت لاحق، اليوم الأحد.