اللجنة الأولمبية الدولية تسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الآسيوية

وقالت اللجنة في بيان إنها "رحبت وثمنت عرض المجلس الأولمبي الآسيوي لمنح هؤلاء الرياضيين فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية".

وأشارت اللجنة إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي منح رياضيي البلدين فرصة المنافسة في آسيا.

وقد يشمل هذا التصفيات المؤهلة للأولمبياد. ولا يستطيع رياضيو روسيا وروسيا البيضاء من المنافسة في أوروبا نتيجة عدد من القيود على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسعى اللجنة للسماح بمشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس 2024 محايدين، ما قد يعني أنهم سينافسون تحت العلم الأولمبي، ولكن لم يتضح بعد كيف سيتمكنون من التأهل.