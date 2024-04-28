ريال مدريد يتخذ قرارا حاسما بشأن 3 صفقات

بدأت إدارة ريال مدريد الإسباني في البحث عن حل لعودة لاعبيها المعارين إلى أندية أوروبية خلال الموسم الحالي، والذين سيجددون العهد مع الفريق بداية من شهر يوليو المقبل.

وبجانب التفكير في الصفقات الجديدة التي ستفد على ملعب سان تياغو بيرنابيو وأبرزها الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي الواعد إندريك فيليبي، حدد مسؤولو الفريق الملكي القرار النهائي، بشأن بعض اللاعبن المعارين إلى أندية أوروبية أخرى والذين سيجددون العهد مع الفريق بداية من شهر يوليو 2024.

ويملك ريال مدريد أكثر من لاعب معار، في العديد من الدوريات الكبرى، ويسعى لحسم مصيرهم سواء بالعودة أو بالرحيل النهائي، ومن بين هؤلاء خوانمي لاتاسا مع خيتافي، ومارفين بارك في لاس بالماس في الدوري الإسباني، والبرازيلي رينير جيسوس الذي يلعب حاليا مع فروزينوني الإيطالي على سبيل الإعارة.