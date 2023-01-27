فينسنت أبوبكر يسجل هدفًا رائعًا "ملغيًا" خلال مباراة بشكتاش وألانيا سبور في الدوري التركي (فيديو)
فينسنت أبوبكر يواصل تسجيل الأهداف الرائعة
سجل الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب بشكتاش ومهاجم نادي النصر السعودي السابق، هدفًا رائعًا في مباراة فريقه ضد ألانيا سبور التي تقام في الدوري التركي، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل.
وفي الدقيقة 35 استغل فينسنت أبوبكر تقدم حارس ألانيا سبور، ولعب كرة "لوب" محرزًا هدفًا لفريقه، ولكن تم إلغاؤه بداعي تسلل زميله.
وأعلن النصر، في 21 يناير الماضي، رحيل مهاجمه الكاميروني فينسنت أبوبكر، ليفتح الباب أمام تسجيل كريستيانو رونالدو في قائمته.
ويحتل بشكتاش المركز الرابع برصيد 35 نقطة، متساويًا مع طرابزون سبور صاحب المركز الخامس.
فيما يحتل ألانيا سبور، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة.