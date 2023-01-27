فينسنت أبوبكر يسجل هدفًا رائعًا "ملغيًا" خلال مباراة بشكتاش وألانيا سبور في الدوري التركي (فيديو)

سجل الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب بشكتاش ومهاجم نادي النصر السعودي السابق، هدفًا رائعًا في مباراة فريقه ضد ألانيا سبور التي تقام في الدوري التركي، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 35 استغل فينسنت أبوبكر تقدم حارس ألانيا سبور، ولعب كرة "لوب" محرزًا هدفًا لفريقه، ولكن تم إلغاؤه بداعي تسلل زميله.