المحكمة الرياضية تؤيد الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن هبوط هلال الشابة

من جانبه، أكد هلال الشابة أنه سيقدم طعنا في نفس القضية أمام هيئة التحكيم الدولية.

وقال النادي عبر فيسبوك إن هذه الخطوة مهمة ويعول عليها كثيرا "لاستعادة حقوقه المسلوبة".

واتهم هلال الشابة اتحاد الكرة الوطني باستهدافه وتسخير بعض الحكام ضده والتعسف في تطبيق القانون، وهو ما نفاه الاتحاد التونسي، مشددا على أن هبوط الفريق من دوري الأضواء يعود لنتائجه.