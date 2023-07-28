المحكمة الرياضية تؤيد الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن هبوط هلال الشابة
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم حصوله على حكم لصالحه من المحكمة الرياضية الدولية في الدعوى المرفوعة من نادي هلال الشابة المطالب بعودته إلى دوري الأضواء في البلاد.
وهبط هلال الشابة إلى الدرجة الثانية بعدما حل ثامنا في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات.
وقال الاتحاد التونسي عبر فيسبوك: "قررت المحكمة الدولية الإعلان بعدم اختصاصها في موضوع الطعن الذي تقدم به فريق هلال الشابة مطالبا بإرجاعه للرابطة المحترفة الأولى".
وأوضح أن المحكمة ألزمت هلال الشابة بدفع مبلغ خمسة آلاف فرانك سويسري (5762.45 دولار) إلى الاتحاد التونسي.
من جانبه، أكد هلال الشابة أنه سيقدم طعنا في نفس القضية أمام هيئة التحكيم الدولية.
وقال النادي عبر فيسبوك إن هذه الخطوة مهمة ويعول عليها كثيرا "لاستعادة حقوقه المسلوبة".
واتهم هلال الشابة اتحاد الكرة الوطني باستهدافه وتسخير بعض الحكام ضده والتعسف في تطبيق القانون، وهو ما نفاه الاتحاد التونسي، مشددا على أن هبوط الفريق من دوري الأضواء يعود لنتائجه.