جماهير ريال مدريد تهتف لرونالدو قبل الكلاسيكو (فيديو)

ويتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان اليوم الأحد في مباراة "الكلاسيكو" بنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على استاد الأول بارك بالسعودية.

وأمام مدخل ملعب الأول بارك الذي يستضيف كلاسيكو سوبر إسبانيا، هتفت الجماهير لصالح النجم البرتغالي، والذي يتواجد في المملكة العربية السعودية ويلعب لنادي النصر.