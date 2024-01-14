جماهير ريال مدريد تهتف لرونالدو قبل الكلاسيكو (فيديو)
هتفت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، المتواجدة في ملعب "الأول بارك"، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، ونجم ريال مدريد الأسبق، قبيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ويتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان اليوم الأحد في مباراة "الكلاسيكو" بنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على استاد الأول بارك بالسعودية.
وأمام مدخل ملعب الأول بارك الذي يستضيف كلاسيكو سوبر إسبانيا، هتفت الجماهير لصالح النجم البرتغالي، والذي يتواجد في المملكة العربية السعودية ويلعب لنادي النصر.
وانضم رونالدو إلى ريال مدريد بداية من موسم 2009-2010 حتى صيف 2018، حقق خلالها بطولات عديدة.
وفاز رونالدو مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، وكأس العالم للأندية (3 مرات)، والدوري الإسباني (مرتين)، وكأس ملك إسبانيا (مرتين)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين).
وتستضيف المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام: 2020 و2022 و2023.
وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3-1 وتوج باللقب.
وحجز الريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي، في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور قبل النهائي.