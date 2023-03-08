رغم تعيينه منذ شهرين.. إقالة سكوت باركر مدرب كلوب بروغ البلجيكي بعد الخسارة بخماسية أمام بنفيكا

وتم تأكيد إقالة باركر، الذي تولى المهمة لمدة تزيد بقليل على شهرين، في بيان صحفي قصير تم صدوره اليوم الأربعاء.

وقال كلوب بروغ في بيانه: "سكوت باركر لم يعد مدربا للنادي. تولى الدولي الإنجليزي السابق تدريب فولهام وبورنموث في السابق وحل محل كارل هوفكينز، لكن في 12 مباراة حقق المدرب الإنجليزي الفوز مرتين فقط".