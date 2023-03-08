رغم تعيينه منذ شهرين.. إقالة سكوت باركر مدرب كلوب بروغ البلجيكي بعد الخسارة بخماسية أمام بنفيكا
بعد سلسلة من النتائج السيئة تحت قيادة المدرب الإنجليزي، تمت إقالته من النادي البلجيكي
قرر نادي كلوب بروغ بطل بلجيكا إقالة مدربه من منصبه، بعد يوم واحد من الخسارة الكبيرة ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبعد سلسلة من النتائج السيئة تحت قيادة المدرب الإنجليزي.
في 12 مباراة حقق المدرب الإنجليزي الفوز مرتين فقط مع كلوب بروغ
وتم تأكيد إقالة باركر، الذي تولى المهمة لمدة تزيد بقليل على شهرين، في بيان صحفي قصير تم صدوره اليوم الأربعاء.
وقال كلوب بروغ في بيانه: "سكوت باركر لم يعد مدربا للنادي. تولى الدولي الإنجليزي السابق تدريب فولهام وبورنموث في السابق وحل محل كارل هوفكينز، لكن في 12 مباراة حقق المدرب الإنجليزي الفوز مرتين فقط".
وأطاح بنفيكا بمنافسه المنكمش كلوب بروغ من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد انتصار ساحق بنتيجة 5-1 في لشبونة، اليوم الثلاثاء، ليتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 7-1 في مجموع المباراتين.