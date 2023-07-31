إصابة طارق حامد في وجهه بعد تدخل عنيف من حسين الساعدي (فيديو)

وقبيل نهاية الشوط الأول، تدخل حسين الساعدي بقدمه في وجه طارق حامد خلال لعبة مشتركة بينهما.

وكان طارق حامد على الأرض، وقبل أن يقوم من مكانه قام الساعدي بركل حامد في وجهه، وتعرض لنزيف الدماء.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو وقرر طرد حسين الساعدي لاعب الصفاقسي بعد التدخل القوي ضد طارق حامد.