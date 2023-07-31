إصابة طارق حامد في وجهه بعد تدخل عنيف من حسين الساعدي (فيديو)
وتعرض لاعب الصفاقسي للطرد بسبب تلك الضربة
تعرض طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة السعودي لإصابة عنيفة في وجهه، بعد تدخل قوي من حسين الساعدي لاعب الصفاقسي التونسي، خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".
نونو سانتو قرر استبدال طارق حامد في الدقيقة 44، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها
وقبيل نهاية الشوط الأول، تدخل حسين الساعدي بقدمه في وجه طارق حامد خلال لعبة مشتركة بينهما.
وكان طارق حامد على الأرض، وقبل أن يقوم من مكانه قام الساعدي بركل حامد في وجهه، وتعرض لنزيف الدماء.
ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو وقرر طرد حسين الساعدي لاعب الصفاقسي بعد التدخل القوي ضد طارق حامد.
وقرر نونو سانتو استبدال طارق حامد في الدقيقة 44، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، والدفع بزميله سلطان الفرحان.
وقال نادي الاتحاد، في بيان مقتضب، إن طارق حامد تم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب للاطمئنان على سلامته.