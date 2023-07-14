تمييز وعنصرية وتحرش.. كرة القدم للسيدات على صفيح ساخن قبل كأس العالم

وستجد بعض هذه المشاكل حلولا، بينما ستستمر مشاكل أخرى عالقة، لكن يبدو أن أيام معاناة اللاعبات في صمت قد ولت بالفعل.

وقال يوناس بير-هوفمان، الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، إن المجاهرة بالمشاكل "واضحة جدا الآن بنسبة 100 في المئة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الأمر أصبح جليا في كرة القدم للسيدات أكثر من أي رياضة أخرى في العالم، لا أعتقد أنكم شاهدتم من قبل هذا النوع من الموجات المنظمة أو الموحدة للتحدث والمواجهة والإجبار على التغيير".

وأسفر تعالي الأصوات عن نجاح في بعض الحالات.