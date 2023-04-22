ترتيب الدوري الإنجليزي: تعادل درامي لآرسنال أمام ساوثهامبتون يفقد به نقطتين في سباق الصدارة

تقدم ساوثهامبتون في الدقيقة الأولى عن طريق كارلوس ألكاراز، قبل أن يضيف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 20 سجل غابرييل مارتينلي الهدف الأول لآرسنال ، لكن دوبي كاليتا كار سجل الهدف الثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 88 سجل مارتن أوديغارد الهدف الثاني لآرسنال، ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وفرض آرسنال حصارا على مرمى ساوثامبتون لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز.