ترتيب الدوري الإنجليزي: تعادل درامي لآرسنال أمام ساوثهامبتون يفقد به نقطتين في سباق الصدارة
اقتنص آرسنال تعادلا صعبا من ضيفه ساوثهامبتون 3 - 3 يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليفقد نقطتين جديدتين في سباق الصدارة مع مانشستر سيتي.
تقدم ساوثهامبتون في الدقيقة الأولى عن طريق كارلوس ألكاراز، قبل أن يضيف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 20 سجل غابرييل مارتينلي الهدف الأول لآرسنال ، لكن دوبي كاليتا كار سجل الهدف الثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 66.
وفي الدقيقة 88 سجل مارتن أوديغارد الهدف الثاني لآرسنال، ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
وفرض آرسنال حصارا على مرمى ساوثامبتون لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز.
ورفع آرسنال رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يواجهه يوم الأربعاء المقبل.
على الجانب الآخر رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: