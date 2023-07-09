رسميا.. الجزيرة يتعاقد مع الإسباني أليخاندرو بوزويلو

وسبق لأليخاندرو بوزويلو، أن لعب لريال بيتيس واريو فاليكانو في إسبانيا، وسوانزي سيتي الإنجليزي، وجينك البلجيكي، وتورنتو الكندي وإنتر ميامي الأمريكي، وكونيا سبور التركي الذي انتهى عقده معه في 30 يونيو.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بوزويلو لعب 428 مباراة على مستوى الأندية سجل فيها 83 هدفا وصنع 103.

ويستهل الجزيرة مشواره في الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحرفين بمواجهة النصر يوم 18 أغسطس المقبل، علما أن الجزيرة احتل المركز الخامس، الموسم الماضي، بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي دبي البطل.