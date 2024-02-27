ترتيب الدوري الإسباني.. جيرونا يقسو على رايو فاليكانو
حافظ جيرونا على آماله في التتويج بلقب الدوري الدوري الإسباني بعد فوزه 3/0 على ضيفه رايو فاليكانو اليوم الإثنين في الجولة الـ26 من الليغا.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يسجل فيكتور تسيجانكوف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 52، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ولعب رايو فاليكانو بـ10 لاعبين بعد طرد بيب تشافاريا في الدقيقة 76 بعد تدخل على إيريك غارسيا.
وقضى سافيو دي أوليفيرا على أمل رايو فاليكانو في إدراك التعادل بتسجيل الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة 90+1.
وعاد سافيو دي أوليفيرا وسجل الهدف الثاني له والثالث لجيرونا في الدقيقة 90+6.
وبات رصيد جيرونا 59 نقطة من 26 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بـ6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
وجاء فوز جيرونا على رايو فاليكانو بعد فشله في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الماضية، حيث تعادل سلبيا مع ريال سوسيداد، ثم خسر 0/4 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 2/3 أمام أتلتيك بلباو.
ومن المقرر أن يلعب جيرونا مع ريال مايوركا وأوساسونا وخيتافي وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في الجولات الخمس المقبلة من الليغا.