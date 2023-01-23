اشتباكات عنيفة بين مشجعين بعد مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وقوع شجار عنيف بين عدد من الجماهير بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب الصحيفة، فقد اندلع شجار جماعي بين مشجعين، حيث تبادل الرجال اللكمات والزجاجات بعد التعادل السلبي بين ليفربول وتشيلسي على ملعب آنفيلد.
وأكدت الصحيفة أنه تم القبض على 3 رجال بعد أن اندلع الشجار بعد ساعة واحدة من المباراة بين تشيلسي وليفربول.
وأفادت بأن القتال اندلع بين مشجعين متنافسين اشتبكوا مع بعضهم البعض، حيث تظهر لقطات فيديو قوارير زجاجية تُلقى بينما تُسمع امرأة تصرخ: "اخرج، اخرج".
ويمكن رؤية رجل ملقى على الأرض أمام حركة المرور بينما يقوم آخرون بتوجيه الركلات واللكمات إليه.
ويمكن رؤية رجل آخر يرتدي سترة رمادية اللون يوجه لكمة قوية مباشرة إلى وجه شخص آخر.
وتناثرت الزجاجات الفارغة والعلب والأكواب البلاستيكية على الرصيف والشارع.
وأكدت شرطة ميرسيسايد أنه تم استدعاء عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، وقالت إنه تم إلقاء القبض على 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 22 و33 و55 عامًا.
وقالت شرطة ميرسيسايد في بيان: "ألقي القبض على 3 رجال عقب اضطرابات، ظهر يوم السبت 21 يناير، بعد الساعة 15:00 بقليل، تم استدعاء الشرطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".
ويأتي ذلك بعد اندلاع شجار جماعي آخر، والذي كان فيه أفراد مجموعة كبيرة من الرجال يهاجمون بعضهم البعض قبل أن يسحب أحدهم سكينًا كبيرة من مطعم "ماكدونالدز" في هاكني بالعاصمة لندن، يوم الجمعة.