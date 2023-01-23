اشتباكات عنيفة بين مشجعين بعد مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

وأكدت شرطة ميرسيسايد أنه تم استدعاء عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، وقالت إنه تم إلقاء القبض على 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 22 و33 و55 عامًا.

وقالت شرطة ميرسيسايد في بيان: "ألقي القبض على 3 رجال عقب اضطرابات، ظهر يوم السبت 21 يناير، بعد الساعة 15:00 بقليل، تم استدعاء الشرطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

ويأتي ذلك بعد اندلاع شجار جماعي آخر، والذي كان فيه أفراد مجموعة كبيرة من الرجال يهاجمون بعضهم البعض قبل أن يسحب أحدهم سكينًا كبيرة من مطعم "ماكدونالدز" في هاكني بالعاصمة لندن، يوم الجمعة.