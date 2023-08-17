الهلال يعلن مدة غياب كوليبالي

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها السنغالي كاليدو كوليبالي، أمس، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض لها خلال لقاء الديربي أمام النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا قال فيه إن كوليبالي خضع لجلسة علاجية داخل عيادة النادي، حيث أوضحت الفحوصات حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وقال الهلال في بيانه إن البرنامج العلاجي سيتبعه برنامج تأهيلي، سيمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.