الهلال يعلن مدة غياب كوليبالي
أعلن نادي الهلال السعودي، غياب مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بشكل رسمي عن الفريق لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها السنغالي كاليدو كوليبالي، أمس، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض لها خلال لقاء الديربي أمام النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا قال فيه إن كوليبالي خضع لجلسة علاجية داخل عيادة النادي، حيث أوضحت الفحوصات حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي.
وقال الهلال في بيانه إن البرنامج العلاجي سيتبعه برنامج تأهيلي، سيمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
يذكر أن كوليبالي قد انضم لصفوف الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لـ3 سنوات.
وسيغيب كوليبالي عن مباراة الهلال ضد الفيحاء، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح الهلال مبارياته في الدوري السعودي بالفوز 3/1 على مضيفه أبها.