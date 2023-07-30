الجزيرة الإماراتي يضم كريم رقيق مدافع إشبيلية

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا تعاقده مع الهولندي كريم رقيق، مدافع إشبيلية الإسباني، لينضم للفريق في الميركاتو الحالي.

وكتب الجزيرة عبر منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، اليوم الأحد: "أهلا كريم. سعداء بالإعلان عن التعاقد مع ثالث صفقات فخر أبو ظبي هذا الصيف"، وذلك بعدما وصفه بأنه "صلب وبطل ومغوار".

وقال النادي الإسباني في بيان: "توصل إشبيلية ونادي الجزيرة الإماراتي لاتفاق لانتقال كريم رقيق إلى النادي الآسيوي".