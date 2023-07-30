الجزيرة الإماراتي يضم كريم رقيق مدافع إشبيلية
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا تعاقده مع الهولندي كريم رقيق، مدافع إشبيلية الإسباني، لينضم للفريق في الميركاتو الحالي.
وكتب الجزيرة عبر منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، اليوم الأحد: "أهلا كريم. سعداء بالإعلان عن التعاقد مع ثالث صفقات فخر أبو ظبي هذا الصيف"، وذلك بعدما وصفه بأنه "صلب وبطل ومغوار".
وقال النادي الإسباني في بيان: "توصل إشبيلية ونادي الجزيرة الإماراتي لاتفاق لانتقال كريم رقيق إلى النادي الآسيوي".
ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام قالت إن النادي الإماراتي دفع على الأقل 2.5 مليون يورو (2.76 مليون دولار) للتعاقد مع المدافع البالغ عمره 28 عامًا.
وبدأ المدافع التونسي الأصلي مسيرته في ناشئي فينوورد وخاض تجارب في إنجلترا مع مانشستر سيتي وبورتسموث وبلاكبرن، كما لعب لأيندهوفن الهولندي ومرسيليا الفرنسي قبل أن ينتقل إلى إشبيلية من هيرتا برلين الألماني العام 2020.
وسبق للجزيرة، خامس الترتيب في دوري الموسم المنصرم، التعاقد مع الجناح نيسكينز كيبانو، وصانع اللعب ألخاندرو بوثولو في فترة الانتقالات الحالية.