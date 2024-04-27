برشلونة يغامر بـ"صفقة صادمة"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أحدث تحركات نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات، بعد تأكد بقاء تشافي هيرناندز على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفي مؤتمر صحفي، أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة استمرار تشافي على رأس القيادة الفنية للفريق، ليتأكد بذلك تراجعه عن الرحيل.

وأعلن تشافي في وقت سابق من الموسم أنه لن يكمل عقده مع برشلونة.

ووفقا للتقارير، اشترط تشافي التعاقد مع عدد من الصفقات لخلق فريق تنافسي للغاية، يمكنه مجابهة ريال مدريد الموسم القادم.

لكن الأنباء القادمة من إسبانيا تسببت في صدمة لجمهور برشلونة إذ أكدت صحيفة ألباييس أن برشلونة يرغب في التعاقد مع داروين نونيز مهاجم ليفربول.

ويقدم نونيز مستويات سيئة للغاية مع ليفربول وأهدر عددا كبير من الفرص ما جلعه محط هجوم جماهيري كبير.

وحسب التقارير، فإن مستقبل نونيز مع ليفربول سيتم تحديده بشكل كامل مع المدرب الجديد للفريق الهولندي آرني سلوت.

ولم يلق خبر التفاوض مع نونيز إعجاب جماهير برشلونة التي ترغب في تدعيم خط الهجوم والوسط بصفقات نوعية تضيف كثيرا.

ويعد نونيز أحد أسباب انهيار مستويى ليفربول بعدما أهدر عددا كبيرا من الفرص للتسجيل على مدار الموسم آخرها أمام إيفرتون.

وفقد ليفربول نظريا فرصة التنافس على لقب الدوري الإنجليزي بخسارته في هذه المباراة.