"ليس تمرينًا".. تغريدة مثيرة من النصر بعد الفوز على الهلال في كرة السلة

وحقق فريق كرة السلة بنادي النصر فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الهلال بنتيجة 112-83، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الاثنين، على صالة وزارة الرياضة في الرياض.

وفور نهاية المباراة، نشرت صفحة "ألعاب النصر المختلفة" تغريدة سخرت فيها من نادي الهلال بعد الفوز العريض.

وكتبت الصفحة المنسوبة لنادي النصر على منصة "إكس": "سلة الذهب النصراوية تسحق الهلال بفـارق 29 نقطة وبنتيجة 112 نقطة مقابل 83 للهلال!".

وأضافت: "تنويه: هذه نتيجة مباراة رسمية وليس تمرينا".