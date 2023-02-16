صحف رياضية: ميسي يرفض التجديد.. مانشستر سيتي يُسقط أرتيتا من الصدارة.. وفضيحة برشلونة

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وكتبت: "اجعلوها ليلة ساحرة ".

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "مانشستر سيتي يفوز وينتزع الصدارة ".

كما اهتمت بفوز بروسيا دورتموند على تشيلسي 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: " دورتموند يفوز لكنه لم يحسم ".

الصحيفة اهتمت بمستقبل ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وكتبت: "ميسي يرفض عرض التجديد من باريس سان جيرمان".

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 وكتبت: "ريال مدريد يفوز برفقة ضربتي جزاء"