صحف رياضية: ميسي يرفض التجديد.. مانشستر سيتي يُسقط أرتيتا من الصدارة.. وفضيحة برشلونة

ركزت الصحيفة على فضيحة اتهام برشلونة برشوة الحكام وكتبت: "فضيحة: دفع برشلونة 1.4 مليون دولار لنائب رئيس الحكام".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت: "هدف من أسينسيو يفتتح الحفل".
كما اهتمت الصحيفة بفوز بروسيا دورتموند 1-0 على تشيلسي وبنفيكا 2-0 على كلوب بروج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومباريات برشلونة – مانشستر يونايتد وإشبيلية – إيندهوفن.
ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب الدور الفاصل بالدوري الأوروبي وكتبت: " مواجهة من دوري الأبطال ".
الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 وكتبت: "مانشستر سيتي يتحدى ملعب الإمارات ويعتلي الصدارة ".
كما اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 وكتبت: "ريال مدريد يعبر إلتشي برفقة ضربتي جزاء ".
كما اهتمت بفوز بروسيا دورتموند على تشيلسي 1-0 وبنفيكا على كلوب بروج 2-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .
ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وكتبت: "اجعلوها ليلة ساحرة ".
الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "مانشستر سيتي يفوز وينتزع الصدارة ".
كما اهتمت بفوز بروسيا دورتموند على تشيلسي 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: " دورتموند يفوز لكنه لم يحسم ".
الصحيفة اهتمت بمستقبل ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وكتبت: "ميسي يرفض عرض التجديد من باريس سان جيرمان".
كما اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 وكتبت: "ريال مدريد يفوز برفقة ضربتي جزاء"
ركزت الصحيفة على اتهام برشلونة بدفع رشوة لنائب رئيس لجنة الحكام وكتبت: "برشلونة غيت الحكام ".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت: "ممر أمام إلتشي".
كما اهتمت بفوز بروسيا دورتموند على تشيلسي 1-0 وبنفيكا على كلوب بروج 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال اوروبا وكتبت: " تشيلسي دون أهداف ".
كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي وكتبت: "مانشستر سيتي يصبح متصدرًا بعد الفوز على آرسنال 3-1 ".
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :" انطلق " و " مانشستر سيتي يُسقط آرتيتا من الصدارة ".
الصحيفة اهتمت بهزيمة تشيلسي أمام بروسيا دورتموند 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدور أبطال أوروبا، ومباراة الدوري الأوروبي بين برشلونة ومانشستر يونايتد، وكتبت "مواجهة مباراة دي يونغ ".
كما اهتمت بقضية بيع توتنهام وكتبت: "توتنهام سيكلف 4 مليارات جنيه إسترليني ".
ركزت الصحيفة على مباريات الأندية الفرنسية في الدوري الأوروبي وكتبت عن مباراة يوفنتوس ونانت: "حلم نانت " وعن مباريات شاختار دونيتسك – رين وباير ليفركوزن – موناكو، كتبت: "رين وموناكو سفر محفوف بالخطر".
الصحيفة اهتمت بمستقبل ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وكتبت: "ميسي محاولة رحيل ".
ركزت الصحيفة على تألق إبراهيم دياز برفقة ميلان وكتبت "هدف دياز في دوري الأبطال يساوي شراء عقده".
الصحيفة اهتمت بحوارها مع لاعب نابولي راسبادوري وكتبت: "راسبادوري: نابولي شمسي".
كما اهتمت بمباراة يوفنتوس ونانت في الدوري الأوروبي.