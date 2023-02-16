ميسي.
ميسي.
رياضة

صحف رياضية: ميسي يرفض التجديد.. مانشستر سيتي يُسقط أرتيتا من الصدارة.. وفضيحة برشلونة

نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: فضيحة.. دفع برشلونة 1.4 مليون دولار لنائب رئيس الحكام

ركزت الصحيفة على فضيحة اتهام برشلونة برشوة الحكام وكتبت: "فضيحة: دفع برشلونة 1.4 مليون دولار لنائب رئيس الحكام".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 في الدوري الإسباني وكتبت: "هدف من أسينسيو يفتتح الحفل".

كما اهتمت الصحيفة بفوز بروسيا دورتموند 1-0 على تشيلسي وبنفيكا 2-0 على كلوب بروج في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومباريات برشلونة – مانشستر يونايتد وإشبيلية – إيندهوفن.

غلاف صحيفة ماركا اليوم الخميس.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الخميس.

موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يتحدى ملعب الإمارات ويعتلي الصدارة

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب الدور الفاصل بالدوري الأوروبي وكتبت: " مواجهة من دوري الأبطال ".

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 وكتبت: "مانشستر سيتي يتحدى ملعب الإمارات ويعتلي الصدارة ".

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 وكتبت: "ريال مدريد يعبر إلتشي برفقة ضربتي جزاء ".

كما اهتمت بفوز بروسيا دورتموند على تشيلسي 1-0 وبنفيكا على كلوب بروج 2-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الخميس.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الخميس.

سبورت: ميسي يرفض عرض التجديد لباريس سان جيرمان

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وكتبت: "اجعلوها ليلة ساحرة ".

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "مانشستر سيتي يفوز وينتزع الصدارة ".

كما اهتمت بفوز بروسيا دورتموند على تشيلسي 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: " دورتموند يفوز لكنه لم يحسم ".

الصحيفة اهتمت بمستقبل ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وكتبت: "ميسي يرفض عرض التجديد من باريس سان جيرمان".

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0 وكتبت: "ريال مدريد يفوز برفقة ضربتي جزاء"  

غلاف صحيفة سبورت اليوم الخميس.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الخميس.

آس: برشلونة غيت الحكام

ركزت الصحيفة على اتهام برشلونة بدفع رشوة لنائب رئيس لجنة الحكام وكتبت: "برشلونة غيت الحكام ".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إلتشي 4-0  في الدوري الإسباني وكتبت: "ممر أمام إلتشي".

كما اهتمت بفوز بروسيا دورتموند على تشيلسي 1-0 وبنفيكا على كلوب بروج 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال اوروبا وكتبت: " تشيلسي دون أهداف ".

كما اهتمت بفوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي وكتبت: "مانشستر سيتي يصبح متصدرًا بعد الفوز على آرسنال 3-1 ".

غلاف صحيفة آس اليوم الخميس.
غلاف صحيفة آس اليوم الخميس.

ذا صن: مانشستر سيتي يُسقط آرتيتا من الصدارة

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1 وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :" انطلق " و " مانشستر سيتي يُسقط آرتيتا من الصدارة ".

الصحيفة اهتمت بهزيمة تشيلسي أمام بروسيا دورتموند 1-0 في ذهاب دور الـ16 لدور أبطال أوروبا، ومباراة الدوري الأوروبي بين برشلونة ومانشستر يونايتد، وكتبت "مواجهة مباراة دي يونغ ".

كما اهتمت بقضية بيع توتنهام وكتبت: "توتنهام سيكلف 4 مليارات جنيه إسترليني ".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الخميس.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الخميس.

ليكيب: ميسي محاولة رحيل

ركزت الصحيفة على مباريات الأندية الفرنسية في الدوري الأوروبي وكتبت عن مباراة يوفنتوس ونانت: "حلم نانت " وعن مباريات شاختار دونيتسك – رين وباير ليفركوزن – موناكو، كتبت: "رين وموناكو سفر محفوف بالخطر".

الصحيفة اهتمت بمستقبل ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وكتبت: "ميسي محاولة رحيل ".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الخميس.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الخميس.

لاغازيتا ديلي سبورت: هدف دياز في دوري الأبطال يساوي شراء عقده

ركزت الصحيفة على تألق إبراهيم دياز برفقة ميلان وكتبت "هدف دياز في دوري الأبطال يساوي شراء عقده".

الصحيفة اهتمت بحوارها مع لاعب نابولي راسبادوري وكتبت: "راسبادوري: نابولي شمسي".

كما اهتمت بمباراة يوفنتوس ونانت في الدوري الأوروبي.

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلي سبورت اليوم الخميس.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلي سبورت اليوم الخميس.
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