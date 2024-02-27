وصول مبابي إلى قصر الإليزيه (فيديو)

وكانت صحيفة "لوباريزيان" قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن الرئيس ماكرون وجه الدعوة إلى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ولاعبه مبابي لحضور مأدبة الطعام.

ووصل مبابي إلى قصر الإليزيه مساء اليوم الثلاثاء، ووقف أمام بوابة القصر ليلتقط الصور التذكارية.

وسيتناول مبابي العشاء مع رئيس فرنسا وأمير قطر، وذلك رغم التقارير التي تربط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.