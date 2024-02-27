وصول مبابي إلى قصر الإليزيه (فيديو)
وصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، إلى قصر الإليزيه، ليتناول العشاء مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد.
وكانت صحيفة "لوباريزيان" قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن الرئيس ماكرون وجه الدعوة إلى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ولاعبه مبابي لحضور مأدبة الطعام.
ووصل مبابي إلى قصر الإليزيه مساء اليوم الثلاثاء، ووقف أمام بوابة القصر ليلتقط الصور التذكارية.
وسيتناول مبابي العشاء مع رئيس فرنسا وأمير قطر، وذلك رغم التقارير التي تربط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.
وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.
مبابي قال، في يونيو الماضي، إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ولن يفعّل بند تجديد العقد، قبل أن يبلغ إدارة النادي قبل أيام أنه سيغادر نهاية الموسم الحالي.