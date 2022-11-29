كأس العالم 2022.. تيتي يجد في فينيسيوس جونيور البديل المثالي لنيمار

وكانت مباراة صعبة أمام فريق قوي ومنظم لم يسهل الأمور على منتخب البرازيل، وأحبطه في شوط أول بلا أهداف.

وكان تيتي مدرب البرازيل يعاني لإيجاد أفضل طريقة لاستبدال أبرز نجوم الفريق نيمار، الذي يغيب عن آخر جولتين بدور المجموعات بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في الفوز 2/0 على صربيا في المباراة الأولى.

وبعدما تخلى عن أسلوبه الدفاعي ليطلق العنان للمواهب الهجومية العديدة التي يتمتع بها الفريق في المباراة الأولى أمام صربيا، رجع خطوة للخلف اليوم الإثنين، إذ آثر القوة على حساب البراعة بالاعتماد على فريد إلى جانب زميله في مانشستر يونايتد كاسيميرو لتعزيز خط الوسط.