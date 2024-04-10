هل حرم الحكم بايرن من ركلة جزاء؟ لقطة غريبة من لاعب آرسنال (فيديو)
وصفت منصات التواصل لقطة مدافع آرسنال غابرييل بأنها الأغرب على الإطلاق
شهدت مباراة آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الإنجليزي لقطة مثيرة تغافل الحكم السويدي غلين نيبرغ وحكام غرفة الفيديو المساعد (VAR) عن التفطن إليها وذلك عندما أعاد مدافع آرسنال تنفيذ ركلة مرمى للمرة الثانية بعد أن تولى حارس مرماه رايا القيام بها في مرة أولى.
وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو ظهر فيه المدافع غابرييل وهو يمسك الكرة بيديه ويعيد تنفيذ ركلة المرمى رغم أن الحارس الإسباني لآرسنال نفذ عملية استئناف اللعب من منطقة المرمى في مرة أولى.
ولعب الحارس رايا لعب ركلة المرمى، باتجاه زميله غابرييل لكن الأخير مسك الكرة بيده واعاد لعب ركلة المرمى كعملية استئناف جديدة، قبل أن يعترض لاعبو بايرن ويطالبوا بركلة جزاء ولكن الحكم السويدي لم ينتبه للقطة كما أن حكام الفيديو لم يطلبوا العودة لتحليل الحالة المثيرة للجدل.