هل حرم الحكم بايرن من ركلة جزاء؟ لقطة غريبة من لاعب آرسنال (فيديو)

شهدت مباراة آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الإنجليزي لقطة مثيرة تغافل الحكم السويدي غلين نيبرغ وحكام غرفة الفيديو المساعد (VAR) عن التفطن إليها وذلك عندما أعاد مدافع آرسنال تنفيذ ركلة مرمى للمرة الثانية بعد أن تولى حارس مرماه رايا القيام بها في مرة أولى.

وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو ظهر فيه المدافع غابرييل وهو يمسك الكرة بيديه ويعيد تنفيذ ركلة المرمى رغم أن الحارس الإسباني لآرسنال نفذ عملية استئناف اللعب من منطقة المرمى في مرة أولى.