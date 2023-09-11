هل تتحقق "معجزة لوكسمبورغ"؟

يسعى منتخب لوكسمبورغ لتحقيق المعجزة والتأهل لكأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستقام في ألمانيا، حيث سيواجه نظيره البرتغالي، مساء اليوم الإثنين، ضمن التصفيات، بالجولة السادسة للمجموعة العاشرة.

وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما تأتي لوكسمبورغ في المركز الثالث بـ10 نقاط.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات يورو 2024، بجانب 3 منتخبات تتأهل عن طريق ملحق يضم أوائل مجموعات دوري الأمم الأوروبية في تصنيفاته الثلاثة.