هل تتحقق "معجزة لوكسمبورغ"؟
يسعى منتخب لوكسمبورغ لتحقيق المعجزة والتأهل لكأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستقام في ألمانيا، حيث سيواجه نظيره البرتغالي، مساء اليوم الإثنين، ضمن التصفيات، بالجولة السادسة للمجموعة العاشرة.
وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما تأتي لوكسمبورغ في المركز الثالث بـ10 نقاط.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات يورو 2024، بجانب 3 منتخبات تتأهل عن طريق ملحق يضم أوائل مجموعات دوري الأمم الأوروبية في تصنيفاته الثلاثة.
ورفعت البرتغال، التي حققت العلامة الكاملة بفوزها في الجولات الخمس السابقة، آخرها على وصيفتها سلوفاكيا 1 - صفر في عقر دار الأخيرة، يوم الجمعة، رصيدها إلى 15 نقطة لتبتعد بفارق 5 نقاط عن سلوفاكيا التي تلعب اليوم ضد ليختنشتاين، وتملك لوكسمبورغ 10 نقاط أيضًا بفوزها الأخير على آيسلندا 3 - 1.
غياب كريستيانو رونالدو
ويفتقد منتخب البرتغال في مباراة اليوم، جهود نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو بسبب تراكم الإنذارات.
وبدوره يسعى منتخب لوكسمبورغ لاستغلال غياب "الدون" بكل قوة لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، للتقدم خطوة نحو المنافسة على التأهل.
وحققت لوكسمبورغ 3 انتصارات متتالية، ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها التسبب في مشاكل لأصحاب الأرض.
وتطور منتخب لوكسمبورغ بشكل كبير مؤخرًا، حيث إنه كان معروفًا بالخسائر وبنتائج كبيرة، إذ إن آخر مواجهاته مع نظيره البرتغالي نال فيها هزيمة بنتيجة (6-0)، كما أنه تصنيفه الشهري في "فيفا" يأتي عند المركز الـ 89 عالميًّا، وبالتالي فإن تأهله سيكون معجزة حقيقية في عالم كرة القدم.
التشكيلة المتوقعة لمنتخب لوكسمبورغ
ليس لدى منتخب لوكسمبورغ أي مشاكل تتعلق بالإصابة أو الإيقاف قبل هذه المباراة، لذلك سيكون قادرًا على اللعب بتشكيلته الأساسية.
ومن المرجح أن يبدأ بطريقة 4-5-1، في ظل وجود أنطوني موريس في حراسة المرمى ومارفن مارتينز ومايكل بينتو في مركز الظهيرين لاحتواء جناحي البرتغال وحماية قلب الدفاع، كما يبدأ أنيس محمودوفيتش جنبًا إلى جنب مع ماكسيم شانوت في قلب الدفاع.
وسيلعب ديجفيد سيناني وإيفاندرو سانشيز كجناحين لخلق فرص للهجوم المضاد، وفي خط الوسط الثالث، سيبدأ لياندرو باريرو جنبًا إلى جنب مع كريستوفر مارتينز وماتياس أوليسن، وأخيرًا، سيقود أليسيو كورسي خط الهجوم.