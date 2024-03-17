ترتيب الدوري التونسي.. الترجي يهزم الأفريقي ويعزز صدارته
حقق فريق الترجي فوزا ثمينا على نظيره الأفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج، بملعب حمادي العقربي برادس.
وسجل هدف فوز الترجي رودريغيز في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الترجي 12 نقطة بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الأفريقي عند 5 نقاط.
وقبل هذه المباراة، لعب الترجي مباراتين انتصر فيهما، وكذلك الأفريقي لعب مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى.
وكان من المقرر أن يتم لعب اللقاء في الواحدة والنصف ظهرًا، لكن تم نقله للموعد الحالي في المساء بناء على طلب الفريقين بسبب الصيام وتهيئة مناخ أفضل للحضور الجماهيري.