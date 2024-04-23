اشتباكات بين لاعبي إنتر وميلان والحكم يشهر البطاقة الحمراء للاعبين

شهدت نهاية مباراة ميلان وجاره إنتر اشتباكات حادة بين لاعبي الفريقين انتهت بطرد كل من من قبل الحكم أندريا كولومبو.

وفي حدود الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، تدخل البرتغالي لياو مهاجم ميلان على لاعب الإنتر فراتيزي من الخلف قبل أن يدخل لاعبو الفريقين في اشتباكات لم ينجح طاقم التحكيم في فضها إلا بعد إشهار الورقة الحمراء في وجه كل من تيو مدافع ميلان ودومفريس لاعب إنتر.

وبعد ذلك تواصل اللعب الخشن وتعرض لاعب ميلان دافيد كالابريا للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت المبدد ليكمل فريقه بضع دقائق بثمانية لاعبين وحارس مرمى.