قرعة الدور التمهيدي لكأس الأمم الأفريقية 2025

أجريت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من نهاية البطولة الأخيرة التي استضافتها كوت ديفوار وتوجت بلقبها.

وسيخوض ثمانية منتخبات أصحاب التصنيف الأدنى في القارة أربع مواجهات من مباراتين ذهابا وإيابا في الفترة من 20 إلى 26 مارس المقبل.

وكانت الصومال صاحبة التصنيف الأدنى وستواجه إسواتيني، بينما تلعب ساو تومي وبرينسيب مع جنوب السودان.

وستجمع باقي المواجهات بين تشاد وموريشيوس بينما تلعب جيبوتي مع ليبيريا.

وتأهلت كل من ليبيريا وموريشيوس من قبل إلى النهائيات.