ولفرهامبتون يقدم عرضا لضم أنسو فاتي من برشلونة

وسبق أن أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع أنسو فاتي، وفي الوقت الذي يدرس فيه برشلونة الصفقة، قالت "سبورت" إن كل شيء في يد فاتي وعليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

ويدرك مينديز أن انضمام فاتي إلى ولفرهامبتون هو خطوة مؤقتة قبل أن ينضم إلى أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يستمر تراجع اعتماد تشافي على فاتي الموسم المقبل، وبالتالي فإن اللاعب الشاب قد يجد نفسه مضطرا للرحيل عن برشلونة في السوق الصيفي.

وفاتي البالغ من العمر 20 عاما يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2027، ورغم أنه شارك الموسم الحالي في 46 مباراة مع برشلونة لكنه لم يلعب أكثر من 1662 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 3.

وبالمجمل لعب فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة 104 مباريات، سجل فيها 26 هدفا وصنع 9.

وكانت أول مشاركة لفاتي مع الفريق الأول لبرشلونة في 25 أغسطس 2019 أمام ريال بيتيس في الليغا، تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.