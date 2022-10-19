الزمالك يستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري بالفوز على سموحة
استهل نادي الزمالك حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري الممتاز، بالفوز على نظيره سموحة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى البطولة المصرية.
ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري، بعد أن توج به الموسميين الماضيين، ويسعى للاحتفاظ به للمرة الثالثة على التوالي.
نجح الزمالك في فك شفرة دفاع سموحة في الدقيقة 79، وأحرز الهدف الأول في المباراة، بعدما مرر أحمد فتوح تمريرة بينية وصلت إلى شيكابالا الذي سدد كرة أرضية حولها شريف رضا لاعب سموحة بالخطأ في مرماه.
ووضع البنيني سامسون أولى بصماته مع الزمالك وأحرز الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 94، بعدما خطف الكرة من مدافع داخل منطقة الجزاء، وراوغه بمهارة، وسدد كرة يسارية سكنت شباك الهاني سليمان.
الأهلي يهزم الإسماعيلي
وفي وقت سابق حقق الأهلي الانتصار في افتتاح مشواره بالموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الإسماعيلي 1-صفر اليوم الاربعاء ضمن الجولة الأولى.
منح البديل شادي حسين، المنضم للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية من سيراميكا كليوباترا، الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 73 بعد أن استغل تمريرة قصيرة من البديل كريم فؤاد ليسدد حسين الكرة في شباك محمد فوزي حارس الإسماعيلي.
وطرد طاهر محمد طاهر في الوقت بدل الضائع للمباراة لتعمده عرقلة أحد مدافعي الإسماعيلي.
وضع الأهلي، الذي لم يفز باللقب لموسمين متتاليين، أول ثلاث نقاط في رصيده فيما يتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف.
واعتبر مارسيل كولر مدرب الأهلي الفوز بداية جيدة ومتميزة لمشوار الفريق في الدوري هذا الموسم.
وقال السويسري في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "أعتقد كانت مباراة قوية. في أول مباراة في الدوري..نكون راغبين في بداية متميزة".
وأضاف "استعدينا للمباراة جيدا وكانت لدينا فرص كثيرة. لم نحرز أهدافا بعدد كاف.
بيراميدز يترنح أمام إنبي
وفقد بيراميدز أول نقطتين في افتتاح مشوار المنافسة على اللقب بعد أن سمح لمضيفه إنبي بالتعادل 1-1 اليوم.
ونال بيراميدز وإنبي نقطة واحدة لكل منهما بعد أن منح مصطفى فتحي فريقه بيراميدز التقدم في الدقيقة 20 بعد تمريرة من فخر الدين بن يوسف الذي أرسل الكرة بلمسة واحدة بكعب القدم لفتحي الذي انفرد بالحارس عبد العزيز البلعوطي وسدد الكرة داخل الشباك.
وأدرك التونسي رفيق كابو التعادل لإنبي في الدقيقة 58 بعد أن استغل خطأ من المدافع محمد حمدي في تمرير الكرة للحارس أحمد الشناوي ليراوغ كابو الحارس ويسدد في المرمى بسهولة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: