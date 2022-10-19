الزمالك يستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري بالفوز على سموحة

استهل نادي الزمالك حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري الممتاز، بالفوز على نظيره سموحة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى البطولة المصرية.

ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري، بعد أن توج به الموسميين الماضيين، ويسعى للاحتفاظ به للمرة الثالثة على التوالي.

نجح الزمالك في فك شفرة دفاع سموحة في الدقيقة 79، وأحرز الهدف الأول في المباراة، بعدما مرر أحمد فتوح تمريرة بينية وصلت إلى شيكابالا الذي سدد كرة أرضية حولها شريف رضا لاعب سموحة بالخطأ في مرماه.

ووضع البنيني سامسون أولى بصماته مع الزمالك وأحرز الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 94، بعدما خطف الكرة من مدافع داخل منطقة الجزاء، وراوغه بمهارة، وسدد كرة يسارية سكنت شباك الهاني سليمان.