نادي الجزيرة يعلن تجديد عقد عبدالله رمضان

من جهته، كتب عبدالله عبر "تويتر": "أتقدم بجزيل الشكر لقيادة فخر أبوظبي وإدارة النادي على تسهيل إجراءات تجديد عقدي لغاية 2028، وأتمنى أن أقدم الأفضل وأن أكون عند حسن ظن إدارة وجماهير هذا الكيان".

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن عبدالله رمضان البالغ من العمر 25 عاما لعب مع الجزيرة الموسم المنقضي 34 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 2.

واحتل الجزيرة المركز الخامس في ترتيب دوري أدنوك الموسم المنقضي وحصد الفريق 46 نقطة من 26 مباراة.

وودع الجزيرة من ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بالخسارة أمام الشارقة، وودع من نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين من نصف النهائي وودع أمام الشارقة أيضا.

وكان نادي الجزيرة قد أعلن تعيين المدرب الهولندي فرانك دي بور، لقيادته بداية من الموسم المقبل.