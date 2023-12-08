اختيار ماغواير لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 27 نقطة من 15 مباراة، وخسر 6 مرات، وفاز 9 مرات ولم يتعادل. ويتأخر مانشستر يونايتد بـ3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، و9 نقاط عن المتصدر آرسنال.

أما في دوري أبطال أوروبا فيحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير في المجموعة الأولى، وحصد 4 نقاط من 5 مباريات، ويلعب مع بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة.

ولكي يتأهل إلى دور الـ16 يجب على مانشستر يونايتد أن يهزم بايرن ميونخ، ويتعادل غالطة سراي مع كوبنهاغن.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد ودَّع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالخسارة على ملعبه أولد ترافورد 0/3 أمام نيوكاسل يونايتد.