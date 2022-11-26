ساوثغيت: منتخب إنجلترا أظهر العزيمة اللازمة لكأس العالم
اعترف غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بأن فريقه فشل في تكرار أسلوبه الهجومي المبكر في كأس العالم لكرة القدم خلال تعادله سلبيًا مع الولايات المتحدة، لكنه قال إن النجاح في البطولات الكبرى يتطلب مثل هذه العروض الشجاعة.
وافتتحت إنجلترا مشوارها في قطر بفوزها على إيران 6/2، يوم الإثنين الماضي، مما زاد الآمال بأنها استعادت أخيرًا قدراتها التهديفية مرة أخرى في الوقت المناسب بكأس العالم.
لكن صيحات الاستهجان التي اندلعت في أرجاء استاد البيت عقب نهاية التعادل الممل إلى حد كبير مع الولايات المتحدة، الليلة الماضية، تشير إلى أن هذه التوقعات قد تكون سابقة لأوانها.
وقال ساوثغيت للصحفيين: "نعم، افتقرنا إلى القليل من السرعة والجودة في الثلث الأخير ولم نكن قادرين على صنع فرص جيدة حقًا، لكن كان علينا أن نظهر جانبًا آخر من أنفسنا".
وقال إن لاعبيه وقفوا أمام طوفان من الركلات الركنية والثابتة من الفريق الأمريكي الذي اكتسب الثقة واقترب من الفوز بالمباراة عندما سدد كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي في العارضة في الشوط الأول.
وقال ساوثغيت: "لكي تكون فريقًا ناجحًا في بطولة ما، عليك أن تظهر تلك الوجوه المختلفة وقد فعلنا ذلك الليلة.
أنا متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من الضجيج حول الأداء، لكن لا يوجد الكثير من المنتخبات تتأهل لكأس العالم وتحصل على 9 نقاط في دور المجموعات".
وأثنى ساوثغيت كثيرًا على قلبي الدفاع هاري ماغواير، وجون ستونز.
وقال: "أنا شخصيًا سعيد حقًا بأداء اللاعبين، تقديم أعلى مستويات الأداء في ذلك اليوم والعثور على نفس الطاقة ومستوى الجودة كان دائمًا يمثل تحديًا".
وتعرض ساوثغيت، مدافع إنجلترا السابق الذي قاد بلاده كمدرب إلى قبل نهائي كأس العالم 2018 ونهائي بطولة أوروبا 2020، لانتقادات متزايدة في الفترة التي سبقت كأس العالم عندما تراجع أداء الفريق.
وفي الليلة الماضية، تمكن من إيقاف الطريقة التي كان بها الأمريكيون يتفوقون على وسط إنجلترا عبر الدفع بجوردان هندرسون المخضرم كبديل لجود بيلينغهام البالغ من العمر 19 عامًا منتصف الشوط الثاني.
لكن مشاركة جاك غريليش بدلا من رحيم سترلينغ لم تقدم سوى لحظات عابرة من السرعة لإنجلترا التي شعرت بالارتياح لسماع صفارة النهاية.
وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية بأربع نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة عن إيران ونقطتين عن الولايات المتحدة، ولا تزال من المرجح أن تتأهل إلى دور الستة عشر.
وتلعب إنجلترا آخر مباراة في دور المجموعات أمام ويلز متذيل الترتيب يوم الثلاثاء المقبل.