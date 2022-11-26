ساوثغيت: منتخب إنجلترا أظهر العزيمة اللازمة لكأس العالم

اعترف غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بأن فريقه فشل في تكرار أسلوبه الهجومي المبكر في كأس العالم لكرة القدم خلال تعادله سلبيًا مع الولايات المتحدة، لكنه قال إن النجاح في البطولات الكبرى يتطلب مثل هذه العروض الشجاعة.

وافتتحت إنجلترا مشوارها في قطر بفوزها على إيران 6/2، يوم الإثنين الماضي، مما زاد الآمال بأنها استعادت أخيرًا قدراتها التهديفية مرة أخرى في الوقت المناسب بكأس العالم.