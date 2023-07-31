البطولة العربية: بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الصفاقسي والصعود لدور الثمانية (فيديو)
هز كريم بنزيما الشباك ليمنح نادي الاتحاد الفوز 1-صفر على تسعة لاعبين من الصفاقسي التونسي والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأحد.
واستغل مهاجم ريال مدريد السابق سرعة رد الفعل قبل محاصرته من دفاع الفريق التونسي ليسدد كرة في المرمى في الدقيقة 63.
وللمرة الثانية في مباراتين، أكمل الصفاقسي المواجهة بنقص عددي بعد طرد حسين علي قبل خمس دقائق من الاستراحة وموسى كونتي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 85.
واستخرج بنزيما من مخزون خبرته الكبيرة في أوروبا عندما استغل تأخر دفاع الصفاقسي في محاصرته عند استلامه تمريرة من حمد الله ليسدد الكرة سريعا وتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.
ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.
وبقي الصفاقسي بدون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان تعادل مع الشرطة في وقت سابق من اليوم.