البطولة العربية: بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الصفاقسي والصعود لدور الثمانية (فيديو)

واستغل مهاجم ريال مدريد السابق سرعة رد الفعل قبل محاصرته من دفاع الفريق التونسي ليسدد كرة في المرمى في الدقيقة 63.

وللمرة الثانية في مباراتين، أكمل الصفاقسي المواجهة بنقص عددي بعد طرد حسين علي قبل خمس دقائق من الاستراحة وموسى كونتي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 85.

واستخرج بنزيما من مخزون خبرته الكبيرة في أوروبا عندما استغل تأخر دفاع الصفاقسي في محاصرته عند استلامه تمريرة من حمد الله ليسدد الكرة سريعا وتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى.