الجزائري سعيد بن رحمة يخرق القوانين خلال هزيمة وست هام أمام ليفربول (صور)

لاحظ المشجعون أن نجم وست هام يونايتد سعيد بن رحمة يكسر بشكل غريب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في المباراة أمام ليفربول.

وسجل داروين نونيز أول أهدافه على ملعب أنفيلد بضربة رأس رائعة ليقود ليفربول للفوز 1-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي.

وأقيمت المباراة في أجواء من التفاؤل بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي، مطلع الأسبوع الحالي، وانطلقت الاحتفالات في الدقيقة 22 عندما لعب مهاجم أوروغواي ضربة رأس مستغلًا عرضية كوستاس تسيميكاس ليضع ليفربول في المقدمة.

وشارك الدولي الجزائري في المباراة بعد مرور ساعة من البداية لكنه لم يتمكن من منع فريقه من الخسارة، لكنه حاول أن يمنح نفسه ميزة من خلال خرق قانون اللعبة الذي يجب على جميع اللاعبين الالتزام به، حتى على مستوى الناشئين.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ما فعله بن رحمة غاب عن الكثيرين، بمن فيهم حكام المباراة لكن بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي لم ينخدعوا.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين، بدا أن الجزائري رفع جواربه وأخرج واقي ساقه، واستمر في بقية المباراة دونهما.