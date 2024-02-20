التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الدوري العراقي بين القوة الجوية والزوراء
حسم التعادل السلبي كلاسيكو الدوري العراقي بين القوة الجوية والزوراء، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بالدوري في الجولة الـ15.
وألغى الحكم هدفا مبكرا للزوراء بداعي التسلل، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.
وشهدت المباراة مع نهايتها حالة طرد للاعب الزوراء حسن حوبيب، بعد تدخله القوي مع لاعب القوة الجوية أيمن حسين.
وحاول الفريقان على مدار شوطي المباراة الوصول للشباك لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
بهذه النتيجة، أضاف القوة الجوية نقطة إلى رصيده ليتمسك بالصدارة برصيد 37 نقطة، فيما جاء الزوراء في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.