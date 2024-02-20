التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الدوري العراقي بين القوة الجوية والزوراء

حسم التعادل السلبي كلاسيكو الدوري العراقي بين القوة الجوية والزوراء، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بالدوري في الجولة الـ15.

وألغى الحكم هدفا مبكرا للزوراء بداعي التسلل، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.