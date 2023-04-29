مباراة النصر والرائد: نقاش حاد بين رونالدو والحكم اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء (فيديو)
دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو في نقاش حاد مع محمد الهويش حكم مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز "العالمي" برباعية نظيفة.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفا وساهم في آخر خلال فوز سهل للنصر 4-صفر على الرائد ليتمسك ببصيص الأمل في صراع اللقب بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وطالب رونالدو حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق النصر ضد الرائد بعدما تعرض للعرقلة من مدافع الرائد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.
وأمر حكم المباراة باستئناف اللعب وعدم العودة إلى تقنية الفيديو مما أثار غضب رونالدو، ليقوم بالتلويح برأسه اعتراضًا على قرار عدم احتساب ركلة الجزاء.
وعقب نهاية المباراة دخل رونالدو في مناوشات مع الحكم محمد الهويش، اعتراضًا على عدم احتسابه لركلة جزاء، رغم انتهاء اللقاء.
يذكر أن رونالدو احتاج إلى 4 دقائق فقط ليفتتح التسجيل من ضربة رأس، واكتفى النصر بهذا الهدف رغم هيمنته في الشوط الأول.
وساهم النجم البرتغالي بتمريرة بالرأس في هجمة كللها عبد الرحمن غريب بالهدف الثاني بمهارة فردية في الدقيقة 55.
وصنع البديل جلال الدين مشاريبوف هدفين في الدقائق الأخيرة للصاعد محمد مران وعبد المجيد الصليهم الذي اختتم اللقاء بتسديدة رائعة فوق الحارس.
وعزز النصر موقعه في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي خاض 24 مباراة، قبل آخر خمس جولات.
وخفف الانتصار من أحزان النصر بعد الخروج من قبل نهائي كأس خادم الرحمين على يد الوحدة يوم الاثنين الماضي.