مباراة النصر والرائد: نقاش حاد بين رونالدو والحكم اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء (فيديو)

وطالب رونالدو حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق النصر ضد الرائد بعدما تعرض للعرقلة من مدافع الرائد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وأمر حكم المباراة باستئناف اللعب وعدم العودة إلى تقنية الفيديو مما أثار غضب رونالدو، ليقوم بالتلويح برأسه اعتراضًا على قرار عدم احتساب ركلة الجزاء.

وعقب نهاية المباراة دخل رونالدو في مناوشات مع الحكم محمد الهويش، اعتراضًا على عدم احتسابه لركلة جزاء، رغم انتهاء اللقاء.