كيليان مبابي يسجل هدفًا مثيرًا للجدل أمام لوريان (فيديو)

وخلال المباراة التي تقام على ملعب حديقة الأمراء اليوم الأحد، في الجولة 33 للدوري الفرنسي، شهدت الدقيقة 29، لقطة غريبة، سقط مبابي على الأرض بعد احتكاك مع لاعب لوريان مطالبا باحتساب ركلة جزاء لصالحه.

ورفض الحكم طلب مبابي وأشار باستمرار اللعب، كونه تدخلا طبيعيا لا يرتقي لمرحلة المخالفة.

وقام حارس مرمى لوريان "يان مفوجو" بالإمساك بالكرة ووضعها على الأرض، لاستئناف اللعب بركلة حرة، إلا أن مبابي خدعه وخطف الكرة ليسجل في المرمى الخالي وسط اعتراضات شديدة من لاعبي لوريان.

وأقر الحكم بصحة الهدف، بعد اعتراضات شديدة لأنه لم يحتسب ركلة حرة من الأساس.