كيليان مبابي يسجل هدفًا مثيرًا للجدل أمام لوريان (فيديو)
سجل كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، هدفا مثيرا للجدل خلال مباراة فريقه ضد لوريان، في الدوري الفرنسي.
وخلال المباراة التي تقام على ملعب حديقة الأمراء اليوم الأحد، في الجولة 33 للدوري الفرنسي، شهدت الدقيقة 29، لقطة غريبة، سقط مبابي على الأرض بعد احتكاك مع لاعب لوريان مطالبا باحتساب ركلة جزاء لصالحه.
ورفض الحكم طلب مبابي وأشار باستمرار اللعب، كونه تدخلا طبيعيا لا يرتقي لمرحلة المخالفة.
وقام حارس مرمى لوريان "يان مفوجو" بالإمساك بالكرة ووضعها على الأرض، لاستئناف اللعب بركلة حرة، إلا أن مبابي خدعه وخطف الكرة ليسجل في المرمى الخالي وسط اعتراضات شديدة من لاعبي لوريان.
وأقر الحكم بصحة الهدف، بعد اعتراضات شديدة لأنه لم يحتسب ركلة حرة من الأساس.
ويواجه باريس سان جيرمان نظيره لوريان، مساء اليوم الأحد 30 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي.
ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة، بينما يأتي نادي لوريان في المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، من نفس عدد المباريات.