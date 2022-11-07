ما حقيقة غلق قناة الزمالك؟

تهديد بوقف النشاط الرياضي

وكان مرتضى منصور، قد هدد بإلغاء النشاط الرياضي في الزمالك، في ظل استمرار ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، بالحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وقال منصور، عبر قناة الزمالك الرسمية: "هناك أزمة كبرى في نادي الزمالك، إذ إن النادي غير قادر على تسجيل تو هولواي لاعب السلة، وأندريس يينا لاعب الطائرة، بسبب الحجز على أرصدة النادي".

وأضاف: "مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، طلب دفع مبلغ 83 ألف دولار مقابل تسجيل المحترف، واتحاد الطائرة أيضًا طلب 400 ألف دولار، وهذا الأمر غير متوافر حاليًا، بسبب الحجز على الأرصدة في البنوك، كما أن هناك أزمة بالدولار، لذلك الزمالك غير قادر على تسجيل المحترفين".

وواصل: "إذا لم يتم تسجيل المحترفين بفريق السلة والطائرة، سنقوم بإيقاف النشاط الرياضي بنادي الزمالك".

وأعلن مرتضى منصور ظهوره عبر قناة الزمالك أسبوعيًا، يوم الخميس.