ريمونتادا ملحمية تصعد بريال مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو

وفي وقت سابق تغلب فريق أتليتك بلباو الأول لكرة القدم، على فالنسيا 3-1، في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقدم بلباو عن طريق إيكر مونياين عند الدقيقة 35، قبل أن يسجل أوسكار دي ماركوس لاعب بلباو هدف التعادل لفالنسيا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 43.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل نيكولاس ويليامز الهدف الثاني لبلباو، ثم أضاف زميله مايكل فسجا الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من ضربة جزاء.

وانضم بلباو إلى فريقي برشلونة وأوساسونا وريال مدريد في الدور قبل النهائي.