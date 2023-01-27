ريمونتادا ملحمية تصعد بريال مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو
سجل كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور هدفين في الوقت الإضافي ليحول ريال مدريد تأخره إلى فوز 3-1 على عشرة من لاعبي الغريم أتلتيكو مدريد وتأهل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الخميس.
وضع ألفارو موراتا مهاجم ريال السابق أتليتيكو في المقدمة بعد 19 دقيقة في سانتياغو برنابيو.
وعانى بطل أوروبا وإسبانيا لإدراك التعادل حتى نجح عبر رودريغو بمهارة فردية قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.
واستفاد ريال من طرد مدافع أتليتيكو ستيفان سافيتش ليحسم الانتصار بهدفين لبنزيما وفينيسيوس.
واكتملت أضلاع المربع الذهبي بفوز أتليتيك بيلباو 3-1 على بلنسية اليوم ليلتحق ببرشلونة وأوساسونا.
وفي وقت سابق تغلب فريق أتليتك بلباو الأول لكرة القدم، على فالنسيا 3-1، في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وتقدم بلباو عن طريق إيكر مونياين عند الدقيقة 35، قبل أن يسجل أوسكار دي ماركوس لاعب بلباو هدف التعادل لفالنسيا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 43.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل نيكولاس ويليامز الهدف الثاني لبلباو، ثم أضاف زميله مايكل فسجا الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من ضربة جزاء.
وانضم بلباو إلى فريقي برشلونة وأوساسونا وريال مدريد في الدور قبل النهائي.