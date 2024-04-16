ناصر الخليفي يهدئ الأجواء بين برشلونة وباريس سان جيرمان

أكد تقرير إخباري فرنسي أن العلاقة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بدأت تسير نحو التهدئة وذلك بعد سنوات من العداوة بين ناصر الخليفي رئيس البي آس جي ونظيره في برشلونة خوان لابورتا.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "ليكيب"، إن ناصر الخليفي قرر حضور مأدبة الغداء المشتركة بين إدارة الناديين، الثلاثاء، قبل مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في برشلونة.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، كان حفل الغداء مناسبة مثالية على طريق تهدئة أجواء التوتر بين مسؤولي الناديين منذ اندلاع الخلافات في صائفة 2017، بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من البارسا إلى باريس سان جيرمان، كما فاقم موقف الناديين من مشروع دوري السوبر ليغ من حدة التوتر بين الخليفي ولابورتا.

يشار إلى أن خطة تهدئة الأجواء بين برشلونة وباريس، تعطلت خلال العشاء الرسمي بين الناديين قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي؛ بسبب غياب ناصر الخليفي عن حفل العشاء لانشغاله بالاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ويلتقي الفريقان، الثلاثاء، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد أن كانت مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء"، انتهت بفوز برشلونة على سان جيرمان بنتيجة 3-2.