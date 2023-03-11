بالبشت على طريقة ميسي.. قائد خدمات رفح يحتفل بالدوري الفلسطيني (فيديو)
خدمات رفح بطل الدوري للمرة السابعة
قام قائد فريق خدمات رفح بطل الدوري الفلسطيني، بتقليد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما احتفل بعد تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022.
وتُوّج "خدمات رفح" بدرع الدوري الفلسطيني للمرة السابعة في تاريخه، اليوم الجمعة، عقب انتصاره على اتحاد خانيونس (1/2).
وقام قائد فريق "خدمات رفح" بالإمساك بدرع الدوري وارتدى البشت على غرار ما فعله ميسي في احتفال الفوز بكأس العالم 2022.
واستعاد "خدمات رفح"، لقب الدوري الفلسطيني الممتاز، بعد تغلبه على اتحاد خانيونس (2-1) على استاد رفح، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة، وكان بحاجة إلى الفوز من أجل التتويج، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة.
ويعتبر اللقب هو السابع لفريق خدمات رفع، أكثر الأندية تتويجًا بالدوري الممتاز في قطاع غزة، متقدمًا على جاره شباب رفح صاحب الألقاب الأربعة.