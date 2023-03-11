بالبشت على طريقة ميسي.. قائد خدمات رفح يحتفل بالدوري الفلسطيني (فيديو)

وتُوّج "خدمات رفح" بدرع الدوري الفلسطيني للمرة السابعة في تاريخه، اليوم الجمعة، عقب انتصاره على اتحاد خانيونس (1/2).

وقام قائد فريق "خدمات رفح" بالإمساك بدرع الدوري وارتدى البشت على غرار ما فعله ميسي في احتفال الفوز بكأس العالم 2022.