ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يهزم سموحة وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب

تغلب النادي الأهلي 2/0 على سموحة، في حين تعادل الزمالك 2/2 مع المقاولون العرب، في الجولة الـ26 من الدوري المصري، اليوم الإثنين.

وسجل للأهلي محمد شريف ومحمود كهربا في الدقيقتين 28 و66 على الترتيب.

وطرد الحكم الحارس محمد الشناوي من الأهلي في الدقيقة 90+1.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 53 نقطة من 21 مباراة في الصدارة، مقابل 31 نقطة لسموحة في المركز التاسع.