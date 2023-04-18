ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يهزم سموحة وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 53 نقطة من 21 مباراة في الصدارة مقابل 31 نقطة لسموحة في المركز التاسع
تغلب النادي الأهلي 2/0 على سموحة، في حين تعادل الزمالك 2/2 مع المقاولون العرب، في الجولة الـ26 من الدوري المصري، اليوم الإثنين.
وسجل للأهلي محمد شريف ومحمود كهربا في الدقيقتين 28 و66 على الترتيب.
وطرد الحكم الحارس محمد الشناوي من الأهلي في الدقيقة 90+1.
ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 53 نقطة من 21 مباراة في الصدارة، مقابل 31 نقطة لسموحة في المركز التاسع.
وفي مباراة الزمالك والمقاولون العرب تقدم جون أوكولي للأخير في الدقيقة 25، وتعادل أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34 للزمالك.
وسجل مصطفى شلبي هدف تقدم الزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 57، غير أن فادي فريد تعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 90+2.
ويملك الزمالك 40 نقطة من 24 مباراة في المركز الرابع، مقابل 36 نقطة للمقاولون العرب في المركز السادس.