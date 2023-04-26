NBA.. بوكر ودورانت يقودان صنز لمواجهة ناغتس في الأدوار الإقصائية

أحرز ديفن بوكر وكيفن دورانت 78 نقطة ليفوز فينكس صنز 136-130 على ضيفه لوس أنجليس كليبرز ويصعد لمواجهة دنفر ناغتس في الدور قبل النهائي للقسم الغربي بالأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وانتصر صنز 4-1 على كليبرز، كما فاز ناغتس بالنتيجة ذاتها على مينيسوتا تيمبرولفز بعد تغلبه 112-109 على ضيفه.

وتنطلق مواجهة ناغتس وصنز يوم السبت المقبل، وهي المقابلة الرابعة بينهما في الأدوار الإقصائية، حيث سبق أن انتصر صنز في ثلاث مناسبات.

وبدا أن كليبرز في طريقه لمد السلسلة أمام صنز إلى مواجهة سادسة رغم غياب كواي ليونارد وبول جورج.

وتقدم كليبرز 71-61 في بداية الربع الثالث، لكن دورانت وبوكر انتفضا بشكل مذهل بعد أداء أقل من المتوقع في الشوط الأول.

وأحرز بوكر 16 نقطة ودورانت 12 نقطة خلال الشوط الأول فيما أحرزا 50 نقطة بعد الاستراحة من أصل 75 نقطة للفريق في الربعين الثالث والرابع.

وسجل صنز 50 نقطة في الربع الثالث مقابل 24 نقطة لضيفه ليتقدم 111-94.

وافتتح صنز الربع الأخير بتعزيز تفوقه إلى 20 نقطة، لكن التفوق الهجومي للفريق توقف بشكل مفاجئ مع تحسن ملحوظ في دفاع كليبرز.

وتألق ثلاثي كليبرز راسل وستبروك وميسون بلاملي ونورمان باول ليقلص الفريق النتيجة إلى 132-130 مع تبقي أقل من دقيقتين على النهاية.

ونجا صنز من فقدان بوكر الكرة بسبب تمريرة خاطئة، لكن باول أخطأ بدوره في هجوم كليبرز.

وسجل دورانت نقطتين لترتد الهجمة إلى كليبرز لكن وستبروك مررها بشكل خاطئ.

وحصل دورانت على رميتين حرتين نجح في تسجيلهما ليحسم تأهل صنز إلى الدور قبل النهائي للغرب للموسم الثالث على التوالي.

وتصدر بوكر قائمة مسجلي صنز برصيد 47 نقطة فيما أضاف دورانت 31 نقطة.

وكان باول الأكثر تسجيلا في صفوف كليبرز وله 27 نقطة.

وحقق نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة ليتعافى ناغتس من تأخره بفارق 15 نقطة في الربع الأول ويقصي تيمبرولفز من الأدوار الإقصائية.

وأحرز يوكيتش 28 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة، فيما تصدر زميله جمال موراي قائمة مسجلي ناجتس برصيد 35 نقطة.