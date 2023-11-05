ديوكوفيتش يعزز رقمه القياسي بلقب سابع في "باريس للأساتذة" على حساب ديميتروف

وبهذا يحصد ديوكوفيتش لقبه السادس هذا الموسم، ليوسع الفارق الذي يفصله عن كارلوس ألكاراز في سباق إنهاء الموسم في صدارة التصنيف.

وفي مواجهة بين أكبر لاعبين سنا ضمن أول 20 مصنفا في العالم، كسر ديوكوفيتش (36 عاما) إرسال منافسه المصنف 17 عالميا، ليتقدم 4-3 في المجموعة الأولى التي فاز فيها اللاعب الصربي في 51 دقيقة.

ورفع ديميتروف، غير المصنف في البطولة، مستواه في المجموعة الثانية، لكنه لم يتمكن من منع ديوكوفيتش من حسم لقبه رقم 40 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

وبهذا يعزز ديوكوفيتش الفارق الذي يفصله عن الإسباني رافائيل نادال، أقرب منافسيه في قائمة أنجح اللاعبين في بطولات الأساتذة، إلى أربعة ألقاب.

وقبل هذه المباراة، كان ديميتروف يتأخر في سجل المواجهات المباشرة بفوز واحد، حققه قبل عقد من الزمن، في 12 مباراة أمام ديوكوفيتش.